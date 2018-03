ROMA – Indagare il cuore di Marte: la missione InSight della Nasa è pronta a partire e a studiare la struttura interna del pianeta rosso.

Tra un mese circa la nuova avventura della Nasa alla volta di Marte sarà pronta a partire. Manca davvero poco per il lancio di InSight, fissato per il prossimo 5 maggio, e ci vorranno 6 mesi per arrivare sul pianeta rosso. Alla presentazione della missione organizzata dal Jet Propulsion Laboratory (Jpl) di Pasadena, gli scienziati hanno spiegato che gli strumenti avranno il compito di studiare la struttura interna del pianeta e svelarne i segreti. Solo pochi giorni fa Charles Elachi, per 15 anni direttore del Jpl, aveva spiegato:

“Con la missione InSight (Interior exploration using Seismic investigations, geodesy and heat transport) faremo arrivare su Marte un lander dotato di un sismometro e di una sonda, entrambi realizzati in Europa. La sonda, in particolare potrà perforare la superficie del pianeta fino a 5 metri per misurarne la temperatura, senza però raccogliere campioni, prerogativa di future missioni”.

Tra le missioni in partenza per il pianeta rosso ci sono Mars2020 della Nasa ed ExoMars2020 dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). L’obiettivo per le missioni è quello di cercare tracce di vita microbica, presente o passata, su Marte. Bruce Banerdt, uno dei responsabili della missione Nasa, ha dichiarato:

“InSight è come una macchina del tempo scientifica che ci porterà indietro fino alle prime fasi di formazione di Marte, circa 4,5 miliardi di anni fa. La missione ci aiuterà a capire la formazione di corpi rocciosi come Terra, Luna e altri pianeti al di fuori del Sistema Solare”.

Secondo gli studiosi della Nasa, esplorando l’interno di Marte la nuova missione aiuterà, ad esempio, a capire quanto sono differenti la sua crosta, il suo mantello e il suo cuore rispetto alla Terra.