ROMA – Sono almeno 7 i nuovi geni scoperti dagli scienziati olandesi che provocano disturbi del sonno, tra cui l’insonnia.

Libero quotidiano scrive che il nuovo studio dell’Istituto olandese per le neuroscienze ha pubblicato un articolo in cui individua i geni responsabili dell’insonnia, che si aggiungono agli altri 80 individuati nel moscerino della frutta:

“Come riporta La Repubblica, i geni responsabili delle notti in bianco codificano proteine che fanno parte di alcuni degli orologi molecolari presenti nelle nostre cellule e sono collegati anche alla vita di un recettore che si lega all’adenosina, che è responsabile degli effetti della caffeina sul sonno. Queste scoperte potranno potare allo sviluppo di nuovi farmaci che urrino i disturbi del sonno, come è stato ormai vent’anni fa per due (allora) nuovi neuropeptidi, le orexine o ipocretine, che liberate dalle cellule nervose in risposta a uno stimolo, modulano la comunicazione tra neuroni. Oggi, un farmaco che blocca i recettori per le orexine è disponibile per la terapia dell’insonnia in Giappone e negli Stati Uniti”.