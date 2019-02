SAN FRANCISCO – L’Icann, la agenzia internazionale che assegna gli indirizzi Internet, ha avvertito che parti chiave dell’infrastruttura sono sotto un massiccio attacco in tutto il mondo. “Ci sono stati attacchi simili nel passato, ma nulla di simile”, hanno fatto sapere.

Gli hacker “stanno attaccando la stessa infrastruttura internet”, ha spiegato uno dei funzionari dell’Icann. “Ci sono già stati attacchi mirati, ma mai così”.

L’Icann “ritiene che vi sia un rischio in corso e significativo” per parti importanti dell’Internet Domain Name System (Dns), in altre parole gli indirizzi dei siti Internet. L’attacco dei pirati informatici punta a realizzare “cambiamenti non autorizzati” negli indirizzi e “sostituire gli indirizzi dei server” autorizzati “con indirizzi delle macchine controllate dagli aggressori”.

L’agenzia sollecita la collaborazione dell’intera comunità per proteggere le strutture di Internet e invita i gestori dei nomi di dominio al “pieno dispiegamento” del protocollo di protezione chiamato “Domain Name System Security Extensions” (Dnssec).

L’Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), che ha sede in California, è un ente di gestione internazionale che gestisce il sistema dei nomi dei domini online che il pubblico conosce sotto forma di indirizzi come ‘.com’ o ‘.it’.

Fonte: Agi