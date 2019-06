SAN FRANCISCO – Manca ancora qualche mese al lancio dei nuovi iPhone di Apple, ma sul web è già partita la corsa alle indiscrezioni sugli ultimi modelli.

Secondo il rumor che arriva dal produttore di accessori Olixar, la futura linea di melafonini sarà caratterizzata da un design quasi identico alla generazione precedente ad accezione della parte posteriore. Il comparto fotografico, infatti, avrà tre fotocamere e sarà posizionato all’interno di un piccolo quadrante. Una scelta stilistica evidente che potrà far parlare, come accadde inizialmente con la tacca sul display introdotta per la prima volta sull’iPhone X nel 2017 e poi copiata da altri produttori.

Come se non bastasse arrivano anche le indiscrezioni per l’iPhone del 2020. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo ci saranno due modelli con connettività 5G e uno con Lte. E tutti i futuri smartphone Apple potrebbero essere caratterizzati dal display Oled. Ci dovrebbe essere sempre una differenziazione nelle dimensioni. Il modello più piccolo scenderebbe a 5.4 pollici rispetto agli attuali 5.8 e il modello Max salirebbe da 6.5 a 6,7 pollici. Il successore dell’attuale iPhone XR invece dovrebbe essere quello da 6.1 pollici, con diagonale invariata. (Fonte: Ansa)