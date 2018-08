ROMA – Chiunque possieda un iPhone avrà notato il forellino tra la fotocamera e il flash. Si tratta di un microfono con una duplice funzione: registra l’audio quando giriamo dei video e consente la cancellazione attiva del rumore. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questo perché le chiamate vocali sfruttano un sistema che permette di eliminare ogni tumore esterno, in modo da inviare un suono pulito e chiaro a chi ci ascolta.

Inoltre grazie a questo forellino l’iPhone riesce a riconoscere la nostra voce, per poter capire le richieste i comandi vocali dati a Siri.

Il buco si trova in tutti gli iPhone successivi al 5. La posizione dei tre microfoni non è ovviamente casuale: quello frontale si trova sotto l’altoparlante e si attiva in caso di registrazione video o chiamate FaceTime, mentre quelli posizionati nella parte inferiore e posteriore servono a registrare l’audio nei video.