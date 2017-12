SAN FRANCISCO – iPhone lento? Forse è colpa di Apple. Secondo diversi siti specializzati, infatti, il colosso californiano avrebbe volutamente rallentato il software per limitare il consumo di batteria.

Ad essere interessati dal rallentamento sarebbero tutti i modelli a partire da iOS 10.2.1, in particolare iPhone 6 e 6s e rispettive varianti Plus. In realtà secondo gli esperti gli aggiornamenti di iOS non avrebbero un impatto significativo sul processore dell’iPhone e sulla scheda grafica.

Per John Poole, fondatore del sito Geekbench, il problema sarebbe nella batteria: Apple non starebbe quindi riducendo intenzionalmente le prestazioni, ma semplicemente avrebbe impostato una differente gestione energetica.

Con l’aggiornamento iOS 10.2.1 il colosso di Cupertino avrebbe puntato a ottimizzare l’uso del terminale, riducendo le prestazioni, per far sì che il dispositivi funzioni con batterie più datate o usurate.

Come sottolinea il Corriere della Sera, però,