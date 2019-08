ROMA – I nuovi iPhone XI, quelli in uscita a settembre 2019, potrebbero avere il pennino, non particolarmente amato da Steve Jobs. A lanciare l’indiscrezione è Citi Research, ricordando che già in passato sono circolate indiscrezioni in tal senso.

La Apple Pencil, così si chiama, è stata presentata a settembre del 2015 come accessorio per l’iPad Pro ed è acquistabile separatamente: è in grado di funzionare in abbinamento al display per disegnare in modo più fluido e naturale. La novità applicata all’iPhone potrebbe trasformare il dispositivo in chiave di disegno e grafica.

L’azienda, scrive BusinessInsider, attualmente vende due modelli di Apple Pencil: uno compatibile con i nuovi iPad Pro, la vecchia versione funziona anche con il nuovo iPad Air, l’iPad mini e l’iPad di sesta generazione. L’ipotesi è che anche l’iPhone 2019 sarà reso compatibile con questo accessorio.

Se questa previsione venisse confermata a settembre, metterebbe fine alla convinzione di Steve Jobs. “Nessuno vuole una stilo“, aveva detto il leggendario co-fondatore di Apple in riferimento al fatto che il dito dovesse essere lo strumento di controllo principale per i melafonini. (Fonte Ansa)