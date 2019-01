ROMA – Un misterioso segnale radio arriva da una lontana galassia e gli scienziati si sono scatenati. Il segnale potrebbe essere quello di due stelle di neutroni che si fondono, ma c’è anche chi si lascia andare e ipotizza che potrebbe trattarsi di qualche forma di “navicella aliena”. Il lampo radio veloce (Frb) è stato rilevato dalle antenne del telescopio canadese Chime ed è il secondo ad oggi individuato.

La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature, porta a importanti considerazioni sulla natura di queste misteriose emissioni. Gli Frb sono brevi sequenze di onde radio provenienti da regioni remote dello spazio, a miliardi di anni luce di distanza dalla Via Lattea, la nostra galassia. Al momento la loro origine è sconosciuta e sono molte le ipotesi riguardo a essa.

Degli oltre 60 lampi radio veloci osservati finora, soltanto un’altra sorgente era stata precedentemente identificata come ripetitiva. Denominato Frb 180814.J0422+73, il nuovo lampo radio veloce ripetitivo è stato scoperto tra i 13 Frb registrati in un periodo di tre settimane nell’estate del 2018, quando il radiotelescopio Chime ha effettuato delle osservazioni di collaudo a una frazione della sua piena capacità operativa.

La natura ripetitiva di Frb 180814 è stata poi confermata da ulteriori osservazioni condotte nelle settimane successive. “Finora conoscevamo un solo Frb ripetitivo, ma sapere che ce n’è un altro suggerisce che ce ne potrebbero essere parecchi altri là fuori”, commenta Ingrid Stairs dell’Università della British Columbia e della collaborazione Chime.

“Conoscendo un numero maggiore di sorgenti, ripetitive e non, potremmo essere in grado di comprendere dove si originano e cosa causa i lampi radio veloci”, aggiunge. Un altro dettaglio rivelato dai ricercatori è che il segnale di molti dei nuovi Frb scoperti presenta segni di dispersione (scattering), un fenomeno che fornisce indicazioni sull’ambiente circostante la sorgente di onde radio. Questo porta gli studiosi a ipotizzare che alla base dei lampi radio veloci vi siano oggetti astrofisici potenti che si trovano in regioni con caratteristiche speciali.

“Questa regioni sarebbero all’interno di densi aggregati di materia, come un resto di supernova”, spiega il membro del team Cherry Ng, dell’Università di Toronto. “O anche vicino al buco nero centrale in una galassia. Ma comunque dev’essere in qualche posto speciale, per produrre tutta la dispersione che vediamo”, conclude.