ROMA – L’astronauta Luca Parmitano è il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Il primo italiano e il terzo astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ad avere l’onore e l’onere di assumere questo ruolo. AstroLuca, così viene chiamato, sarà anche a comando di una delle attività extra-veicolari, le “passeggiate spaziali” per la manutenzione della Iss nello spazio.

La cerimonia del passaggio di consegne con il comandante russo Alexei Ovchinin è avvenuta il 2 ottobre a bordo di una stazione orbitale affollatissima, con ben nove astronauti a bordo. Le prime parole di Parmitano ora comandante sono state: “Grazie all’Europa e all’Italia”. E’ stata una cerimonia breve e carica di emozione, conclusa con il suono simbolico di una campanella di ottone. Domani giovedì 3 ottobre in tre, compreso Ovchinin, rientreranno a Terra e comincerà ufficialmente la Expedition 61.

Tra i compiti che spetteranno a Parmitano, anche quello di organizzare e avere il comando di una delle passeggiate spaziali che è programmata per il prossimo novembre. Bernardo Patti, capo del Gruppo esplorazione dell’Esa, ha spiegato in diretta dall’ASI: “E’ la prima volta che un astronauta non americano riveste il ruolo di leader di un’attività extra-veicolare”.

In tutto sono cinque le passeggiate spaziali previste in ottobre e altrettante quelle in programma in novembre. Di queste ultime, ha detto ancora Patti, Parmitano “ne affronterà una larghissima parte”. Si tratta, ha rilevato il capo del Gruppo esplorazione dell’Esa, di “un grande onore per l’Italia e il merito va soprattutto al fatto che Luca Parmitano riesce a mettere insieme nel suo lavoro una grandissima professionalità e una profonda umanità”.

Le passeggiate spaziali hanno sia l’obiettivo di sostituire le batterie lungo i tralicci che costituiscono la struttura portante della Stazione Spaziale, sia di cambiare il sistema di raffreddamento e curare la manutenzione dell’esperto Ams (Alpha Magnetic Spectrometer9, il cacciatore di materia oscura e di antimateria che dal 2011 è al lavoro all’esterno della Stazione Spaziale.

Anche il premier Giuseppe Conte ha festeggiato l’evento e augurato buon lavoro all’astronauta italiano via Twitter: “Per la prima volta un nostro connazionale assume il ruolo di Comandante della Stazione Spaziale Internazione. Complimenti e buon lavoro a Astroluca, orgoglio italiano nel mondo”. (Fonte ANSA)