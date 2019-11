ROMA – Passeggiata spaziale per l’astronauta italiano Luca Parmitano fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Parmitano, dell’ESA, e Andrew Morgan della NASA hanno affrontato sei ore nello spazio per “ringiovanire” il cacciatore di antimateria Ams-02.

Luca Parmitano, passeggiata spaziale il 15 novembre

AstroLuca, questo il suo nome su Twitter, è il primo astronauta europeo ad avere il ruolo di leader di un’attività extraveicolare. L’attività extraveicolare di venerdì 15 novembre ha l’obiettivo di preparare il terreno alle operazioni di manutenzione, previste nelle passeggiate spaziali successive.

Secondo il programma di Esa e Nasa, la prima cosa che dovrà fare Luca Parmitano sarà raggiungere il braccio robotico della Stazione Spaziale, il Canadarm: un’operazione che richiederà circa 15 minuti. Altrettanto sarà il tempo necessario ad AstroLuca per agganciarsi al braccio robotico, che dovrà trasportarlo, in modo davvero acrobatico, fino allo strumento Ams-02, una struttura delle dimensioni di una stanza e pesante oltre sette tonnellate.

Il percorso durerà circa venti minuti e l’astronauta lo percorrerà sospeso sull’estremità del braccio robotico. Complessivamente, quindi, questa prima fase richiederà almeno un’ora e AstroLuca ha iniziato a lavorare poco dopo le 14 su Ams.

Parmitano più veloce del previsto

Ribattezzato Luca Skywalker dai colleghi, l’astronauta italiano si è rivelato più veloce del previsto, tanto da essere in anticipo di un’ora sulla tabella di marcia prevista per i lavori di manutenzione. Alle 15,30 circa aveva già smontato il pannello che protegge dai detriti spaziali il sistema di raffreddamento del cacciatore di antimateria Ams e, come previsto, lo ha lasciato andare nello spazio. Quindi ha proseguito a installare le maniglie di sicurezza, alle quali agganciarsi nelle prossime passeggiate spaziali.

L’astronauta ha lavorato a pieno ritmo e senza problemi, accanto a lui il collega Andrew Morgan, nonostante quello di venerdì sia “un lavoro di forza bruta”, come lo ha definito il capo del Gruppo di esplorazione dell’Esa, Bernardo Patti.

Patti ha commentato: “Quello di oggi è un battesimo del fuoco: sicuramente l’attività extra-veicolare più importante, che ha soprattutto un compito di preparazione per il lavoro delle passeggiate spaziali future”. Una vera sfida destinata a mettere in risalto “la differenza tra allenamento e vita reale” e che AstroLuca sta mostrando di superare in modo brillante.

Luca Parmitano a capo delle passeggiate spaziali per Ams: saranno 3 o 5

Bernardo Patti, capo del Gruppo di esplorazione dell’Esa, ha annunciato che Parmitano sarà leader dell’intera serie di passeggiate spaziali per modificare Ams: “Al momento le attività extraveicolari previste sono tre, ma sappiamo che con molta probabilità potranno essere fino a 5, a seconda delle difficoltà che si potrebbero incontrare”.

Patti ha aggiunto: “In ogni caso Luca Parmitano sarà leader di tutte le passeggiate spaziali per l’Ams-02: è la persona giusta, è lui che l’addestramento per eseguirle, considerando la sua preparazione come pilota sperimentatore dell’Aeronautica Militare”. (Fonte ANSA)