Siamo sempre più esposti alla luce blu emessa da laptop e smartphone. Una esposizione che però può danneggiare lo sperma degli uomini.

E’ stato trovato un collegamento tra la scarsa qualità dello sperma e la luce blu dei dispositivi durante la notte.

La scoperta è stata fatta grazie ad un team di ricercatori dello Sleep and Fatigue Institute del Centro Medico Assuta di Tel Aviv.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Sleep e riportato da NotizieScientifiche.it.

Secondo Amit Green, a capo del team, si tratta della prima ricerca che trova un collegamento tra l’esposizione alla luce blu emessa dai dispositivi digitali prima di andare a dormire e la qualità dello stesso sperma.

Sono stati trovati livelli inferiori di concentrazione, di motilità e di motilità progressiva degli spermatozoi negli uomini che segnalavano un utilizzo più frequente di smartphone e tablet nel corso della notte.

In quest’ultimo caso, i ricercatori hanno trovato anche una percentuale più alta di spermatozoi immotili, spermatozoi non in grado di nuotare.

Lo studio

Gli studiosi hanno eseguito analisi, incluse quelle di campioni di sperma, di 116 uomini con un’età compresa tra i 21 e i 59 anni.

Oltre alle analisi dei campioni dello sperma, il team di Tel Aviv si è avvalso anche dei dati provenienti da questionari che gli stessi soggetti hanno dovuto compilare.

Questionari che includevano domande sull’utilizzo dei dispositivi mobili, nella fascia oraria precedente al sonno.

Alla fine si è trovato anche un collegamento tra una durata maggiore del sonno ed una quantità maggiore dello sperma nonché una maggiore motilità. (fonte NOTIZIE SCIENTIFICHE)