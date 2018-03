LONDRA – Il 31 marzo prossimo, occhi puntati al cielo: c’è l’appuntamento imperdibile con la Luna Blu, secondo la tradizione anglosassone “Blue Moon”, non solo un fenomeno raro ma presagio di buona fortuna.

Il satellite avrà il colore argentato consueto ma l’evento è considerato raro poiché si tratta della seconda luna piena del mese, da qui l’espressione anglosassone “once in Blue Moon”, ossia ogni qualvolta c’è la Luna Blu.

Secondo l’astrologa e sensitiva Gillian Kemp gli effetti positivi della Luna Blu si estendono per un’intera settimana a partire da oggi. “Nei tre giorni che precedono la Luna Piena, il giorno in cui si compie e nei tre successivi, arriva ciò che si ha difficoltà a ottenere rispetto alla salute, la ricchezza, l’amore e la felicità”, ha detto al Daily Mail. “Gli sforzi compiuti portano risultati che fino a quel momento sembravano impossibili. E’ il momento di essere audaci e concentrati su ciò che cambierà in meglio la propria vita”. Ma non solo: secondo l’astrologa c’è la possibilità di “attirare scoperte positive in tutti i settori della vita”.

Ecco gli effetti della Luna Blu per ciascun segno zodiacale: