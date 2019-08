Luna: non c’entra con nascita, concepimenti, umore. Tocca solo il sonno

ROMA – La luna fa tante cose oltre ad ispirare poeti e innamorati, per esempio le fasi lunari esercitano un’influenza sulle maree, tuttavia, sebbene l’uomo stregato dal suo misterioso potere da tempo immemore creda il contrario, non influenza in nessun modo il nostro umore.

A 50 anni dall’allunaggio la convinzione che il caro satellite condizioni la vita umana, le emozioni, la salute e il benessere è smentita categoricamente. Gli sbalzi d’umore non coincidono per nulla con il corso dell’astro attorno alla Terra. In corrispondenza temporale con la luna piena non è stato registrato alcun picco di casi d’ansia o di disagio psichico.

Stessa cosa per le nascite: c’era la luna piena, hanno verificato i ricercatori dell’università tedesca di Halle, ma in 50 anni non si sono visti nessi causali di alcun genere con un maggiore o minore incremento dei parti

C’è però un ambito notturno dove l’influenza della luna è certa, determinata scientificamente: il nostro sonno. Christian Cajochen, dell’Ospedale psichiatrico dell’Università di Basilea, ha verificato che quando c’è la luna piena dormiamo in media 20 minuti in meno a notte. Il nostro corredo biologico prevede non solo un ritmo circadiano che regola i cambiamenti fisici e psicologici nell’arco delle 24 ore, ma anche un “orologio” interno sincronizzato con le fasi lunari. (fonte La Stampa)