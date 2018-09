ROMA – Andare sulla Luna è una fantasia di quasi tutti i bambini ma per Yusaku questo sogno diventerà realtà. Un miliardario e collezionista d’arte giapponese Yusaku Maezawa sarà il primo passeggero ad andare sulla Luna.

“Da quando ero bambino ho sempre amato la Luna”, dice Maezawa, fondatore della ZoZotown, il più grande sito di vendita online del Giappone.

Nel 2023 la navicella prenderà il volo per una destinazione mai intrapresa da un non astronauta. Maezawa ha deciso di condividere questa avventura con sei artisti.

“Non volevo fare questa fantastica esperienza da solo. Soffrirei di solitudine. Non mi piace essere solo, voglio condividere questa esperienza con il maggior numero di persone possibile. Questo è il motivo per cui ho deciso di portare con me degli artisti. Ho dunque deciso di invitare artisti da tutto il mondo”. In cambio il collezionista ha chiesto ai suoi amici di fare un dipinto rappresentativo dell’esperienza.

Musk ha detto che Maezawa è stato molto coraggioso a prenotare l’intero volo in navicella verso la Luna solo per lui e i suoi amici.

“Questo è pericoloso”, ha detto Musk. “Non è una passeggiata nel parco. Noi stiamo andando oltre il limite. Non è una cosa sicura. Non è come prendere un volo da qualche parte. C’è la possibilità che qualcosa vada storto ma faremo tutto il possibile per minimizzare questo pericolo”.

La Space X farà la stessa traiettoria che ha intrapreso l’Apollo 8 quasi 50 anni fa per portare gli astronauti attraverso l’orbita della Terra. Il viaggio percorrerà l’orbita della Luna e poi ritornerà verso la Terra. L’avventura durerà 4 o 5 giorni.

“E’ molto importante testare il veicolo prima di portare persone a bordo”, dice Musk. “Ma non vedo l’ora, sono molto entusiasta questa è una cosa incredibile”.