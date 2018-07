ROMA – La sera di oggi, venerdì 27 lugliuo, la Luna si colorerà di rosso nell’eclissi totale più lunga del secolo, che durerà in tutto un’ora e 43 minuti (clicca qui per sapere come vederla in streaming o in diretta).

Ad accompagnarla a distanza ravvicinata, ci sarà anche il pianeta rosso, accanto a lei in un uno speciale abbraccio che gli esperti chiamano congiunzione. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Marte apparirà più grande nel cielo, circa il 10% in più, come non lo si vedeva da 15 anni, per la cosiddetta grande opposizione del 2018.

Il pianeta rosso si troverà, cioè, nella posizione esattamente opposta al Sole rispetto alla Terra e tra pochi giorni, il 31 luglio, sarà alla minima distanza dal nostro Pianeta, pari a 57.590.630 chilometri. Per l’occasione, il Virtual Telescope Project, gestito dall’astrofisico Gianluca Masi, insieme al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibac) e al Parco Archeologico del Colosseo organizzano a Roma una serata osservativa speciale in un palcoscenico naturale unico al mondo: le rovine del Palatino, nei pressi del Tempio di Venere e Roma.

A partire dalle 21:00 sarà possibile osservare la Luna e Marte vestite di rosso mentre salgono insieme in cielo sopra Colosseo e Arco di Costantino. Tante le iniziative in tutta Italia organizzate dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), che aprirà per l’occasione le porte di alcuni dei suoi osservatori, e dall’Unione Astrofili Italiani (Uai), che metteranno a disposizione di tutti gli appassionati i propri telescopi amatoriali. Chi non potrà osservare lo spettacolo dell’eclissi dal vivo, potrà seguirla da casa in streaming, grazie al Virtual Telescope Project, che trasmetterà on line l’intera notte in rosso.