ROMA – La luna fa tante cose oltre ad ispirare poeti e innamorati, per esempio le fasi lunari incidono sulle maree, ma sebbene l'uomo, stregato dal suo misterioso potere, da tempo immemore creda il contrario, non influenza il nostro umore. E che faccia crescere di più capelli e unghie durante i pleniluni equivale a sostenere che suscita gli appetiti famelici di un lupo mannaro. Leggende, non suffragate dalla scienza moderna, di cui è utile parlare nella Giornata mondiale della Luna (il giorno dell'allunaggio del 1969).

Per esempio, l’umore, quello che associamo ai tipi lunatici: i suoi sbalzi non coincidono per nulla con il corso dell’astro attorno alla Terra. In corrispondenza temporale con la luna piena non è stato registrato alcun picco di casi d’ansia o di disagio psichico. Stessa cosa per le nascite: c’era la luna piena, hanno verificato i ricercatori dell’università tedesca di Halle, ma in 50 anni non si sono visti nessi causali di alcun genere con un maggiore o minore incremento dei parti.

C’è però un ambito notturno dove l’influenza della luna è certa, determinata scientificamente: il nostro sonno. Christian Cajochen, dell’Ospedale psichiatrico dell’Università di Basilea, ha verificato che quando c’è la luna piena dormiamo in media 20 minuti in meno a notte. Il nostro corredo biologico prevede non solo un ritmo circadiano che regola i cambiamenti fisici e psicologici nell’arco delle 24 ore, ma anche un “orologio” interno sincronizzato con le fasi lunari.