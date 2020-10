Marte in opposizione, non succedeva da 2 anni. E per settimane sarà il più luminoso (Foto Ansa)

Marte in opposizione la notte tra il 13 e il 14 ottobre 2020. Non accadeva da oltre due anni.

E’ stata la notte di Marte: il pianeta rosso più brillante che mai, perché in opposizione. Cioè nella posizione opposta rispetto al Sole. Non accadeva dal luglio 2018 e per celebrare l’evento l’Unione astrofili italiani (Uai) ha organizzato anche le Mars Night.

Marte in opposizione: per alcune settimane sarà il pianeta più luminoso

Per alcune settimane Marte sarà il pianeta più luminoso della prima parte della notte. Superando persino la luminosità di Giove, che è il pianeta più grande del Sistema Solare.

Ieri è stato in opposizione. “Ciò significa che si è trovato nella posizione opposta al Sole rispetto alla Terra. Sole, Terra e Marte saranno allineati e quando tramonterà il Sole sorgerà Marte, rimanendo visibile per tutta la notte”, spiega Paolo Volpini della Uai.

Al tramonto del Sole, sorge Marte

Al tramonto del Sole, dalla parte opposta della volta celeste, è sorto Marte, che si poteva osservare ad Est nel corso della sera, culminante a Sud nelle ore centrali della notte, ad occidente prima dell’alba.

Tutti gli appuntamenti

Per scoprire e osservare meglio il pianeta rosso, approfittando anche dell’assenza della Luna, la Uai ha organizzato le Mars Nights il 16 e 17 ottobre. Tra gli appuntamenti da segnalare quello dell’Osservatorio astronomico di Punta Falcone a Piombino, venerdì 16 ottobre con l’Associazione Astrofili di Piombino, mentre al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (RM) l’Associazione Tuscolana di Astronomia ha organizzato conferenze, proiezioni e osservazioni ai telescopi.

Il Codas (Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica di Siracusa) organizza la propria uscita mensile per l’osservazione del profondo cielo venerdì 16 vicino Canicattini Bagni (Sr), mentre il Marsec (Marana Space Explorer Center), in provincia di Vicenza, aprirà le sue porte al pubblico da venerdì a domenica 18 ottobre. All’Osservatorio Astronomico del Righi di Genova apertura straordinaria sabato 17 ottobre per l’osservazione di Marte su grande schermo arricchita da una proiezione in Planetario. (Fonte Ansa)