ROMA – In futuro gli umani potrebbero diventare schiavi delle macchine intelligenti da loro create. Questo l'avvertimento di Max Tegmark, fisico e cosmologo svedese-americano, professore del MIT e direttore scientifico del Foundational Questions Institute.

Nel giro di qualche decennio, importanti ricercatori ritengono che l’IA sia in grado di battere in astuzia gli umani, in qualsiasi compito e lavoro. Tegmark, sostiene che l’uomo potrebbe non essere in grado di tenere il passo con i robot super intelligenti, che potrebbero “ribellarsi e prendere il controllo” e poi distruggere l’umanità, scrive il Daily Mail.

“I miei colleghi vorrebbero costruire una super intelligenza e tenerla sotto controllo come un cane ridotto in schiavitù”, ha detto nel corso di una conferenza pubblicata sul sito web dell’organizzazione. “Ma temo che noi umani non siamo abbastanza intelligenti da poter gestire quel tipo di potere e a prescindere da qualsiasi scrupolo morale, ci si dovrebbe preoccupare del fatto che la super intelligenza potrebbe superarci in astuzia”.

Tegmark afferma inoltre che alcuni esperti sarebbero a proprio agio con l’umanità interamente sostituita dai robot e aggiunto:”Non dovrebbero avere voce in capitolo anche quelli che non vogliono l’estinzione dell’uomo?”. Tegmark di recente, nel libro “Life 3.0: Being Human In The Age of Artificial Intelligence”, ha rivelato i dettagli del dibattito tra il CEO di Tesla Elon Musk e l’amico miliardario Larry Page creatore di Google, a un party svoltosi a Napa Valley, in California.

Durante il dibattito, Page ha accusato Musk di “specismo” per le affermazioni secondo cui i robot killer potrebbero spazzare via l’umanità.Il fondatore di Google ha detto che Musk, che ha parlato dei pericoli dell’intelligenza artificiale, considerava inferiori alcune forme di vita perché fatte di silicio e non di carbonio.

Per vedere il Ted Talk di Max Tegmark clicca qui.