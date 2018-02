ROMA – Nascosta dall’impenetrabile foresta tropicale, nel bacino del Petén in Guatemala, lì dove si incontrano anche Messico e Belize, esiste una grande città sepolta, antica e colossale testimonianza della civiltà Maya.

Una vera e propria megalopoli, come non ve n’è traccia nell’antichità in altri siti: una fitta rete stradale, un moderno sistema di acquedotti, un perimetro di fortificazioni circondato da mura alte e possenti, piramidi alte 30 metri torreggianti su un’area che ospitava 60mila edifici di pietra con la terra piegata nella sua quasi totalità alle esigenze agricole che prevedevano complicati e sofisticati terrazzamenti…

In questa mega-city potevano vivere fino a 15 milioni di abitanti, cifre impensabili in altre parti del mondo (il doppio della popolazione britannica nel Medioevo), cifre che competono con gli incredibili picchi di densità abitativa riscontrabili oggi a Pechino: due abitanti per metro quadro nelle aree più popolose.

Questa incredibile scoperta – che ci costringe a rivedere e smentire più di un pregiudizio sull’impossibilità di uno sviluppo qualitativo e quantitativo di città ai tropici – è stata fatta senza poggiare un piede sul terreno, senza l’impaccio di farsi largo nella jungla inespugnabile. Gli archeologi hanno infatti sorvolato l’area riprendendola con sofisticata tecnologia laser.