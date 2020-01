SYDNEY – Scoperto il più antico cratere di asteroide al mondo. Si chiama Yarrabubba ed è situato nell’entroterra occidentale dell’Australia. L’impatto sarebbe avvenuto 2,23 miliardi di anni fa, quando la Terra era una palla di ghiaccio. A datarlo un team di scienziati dell’Università di Curtin e del Johnson Space Center della Nasa che hanno pubblicato i risultati del loro lavoro sulla prestigiosa rivista Nature.

Il bacino Yarrabubba è di oltre 200 milioni di anni più antico di quello di Vredefort in Sudafrica, il più vecchio sino ad oggi identificato. Per stabilirne l’età precisa i ricercatori hanno analizzato zirconio e monacite, minerali estratti dal letto del cratere. Il margine di errore oscilla tra i 5 milioni di anni, in più o in meno. In ogni caso di gran lunga precedente all’impatto africano.