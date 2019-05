ROMA – Nelle case smart del futuro prossimo ci sarà posto per un nuovo dispositivo che ci consentirà di disporre di una palestra domestica personalizzata: la start up americana Mirror ha lanciato sul mercato il prodotto omonimo, “mirror” appunto, cioè uno specchio intelligente.

Da appendere a una parete della propria abitazione con quattro semplici stop, porterà il centro fitness a domicilio, surrogando tutte le prestazioni e i servizi della tradizionale palestra. Non esattamente a buon mercato, 1495 dollari, eviterà però ogni spesa di iscrizione e abbonamento ai vari gym centre.

Si presenta, da spento, come un normale specchio riflettente, appena acceso si trasforma in uno schermo full hd da 40 pollici orientato in verticale.

Permetterà di controllare i propri parametri biometrici come la frequenza del battito del cuore durante l’allenamento collegando via bluetooth i dati che via via gli invierà l’Apple watch che portiamo al polso.

Consentirà soprattutto di seguire live ma a distanza delle lezioni di ginnastica preferita, yoga, pilates, cardio, boxe… da parte di trainer e istruttori qualificati direttamente sul grande schermo Lcd, scegliendole da una libreria on demand o in diretta streaming.

Il dispositivo inoltre integra degli altoparlanti per ascoltare la musica presente sullo smartphone mentre si fanno gli esercizi e consente anche di scattarsi selfie in alta qualità. Specchio delle mie brame allora, ma ad alta risoluzione e tecnologia smart. (fonte La Stampa)