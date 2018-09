TAIPEI – Viaggiare con i bambini spesso è un problema: giocattoli, attrezzature varie, passeggino sono a dir poco ingombranti. Ma un papà di Taiwan su Instagram ha postato quella che potrebbe essere la soluzione giusta: Modobag, la prima valigia a motore, che lui utilizza anche per far sedere la figlia durante gli spostamenti.

La valigia è simile ad una normale, ruote comprese, ma ha un motore, un manubrio estraibile, un tracking GPS e due porte USB in cui poter caricare lo smartphone e il tablet/pc. Una volta azionato il motore, va tre volte più veloce di una persona a piedi e raggiunge la velocità di 12 km/h.

Papà Dao ha girato un video nella stazione di Kaohsiung City in cui si vede la figlia comodamente seduta sul seggiolino/valigia e chi la guardava commentava “è così carino” o “è speciale”, scrive il Daily Mail. Dao ha descitto la valigia come un “oggetto rivoluzionario” ma non è chiaro se la mamma della piccola fosse contenta dell’iniziativa del marito.

Modobag funziona con una batteria litio che ricarica dell’80% in 15 minuti. Negli aeroporti e nelle stazioni chi la utilizza sfreccia veloce a cavallo della valigia e, come questo papà, evita lo stress. Il trolley scooter pesa solo 8 kg, le dimensioni di un bagaglio a mano, può trasportare una persona il cui peso è fino a 117 kg, e all’interno è possibile stipare tutto l’occorrente per il viaggio (29 lt).

Modobag è stata inventata da Kevin O’Donnell, imprenditore di Chicago e veterano degli aeroporti, in seguito ai centinaia di viaggi che ha effettuato per lavoro. L’idea è nata proprio mentre stava trasportando il figlio seduto sul trolley e pensò che sarebbe potuta diventare un’operazione più facile. Insieme all’amico motociclista Boyd Bruner ha realizzato Modobad per “viaggiare in modo più funzionale e divertente”.