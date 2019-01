LONDRA – Motorola Razr, il telefono cellulare a conchiglia, potrebbe tornare presto sul mercato, forse a partire da febbraio, ma in una versione completamente rinnovata e con schermo flessibile. Stando ai disegni del dispositivo manterrebbe alcuni degli elementi caratteristici del Razr degli anni 2000, in grado di aprirsi e chiudersi muovendo il pannello superiore.

Oltre allo schermo flessibile, dotato di notch sulla parte alta, ce n’è uno esterno così che l’utente possa visualizzare gli aggiornamenti anche quando è spento. La tastiera, un tempo sotto il display interno sarà sostituita da uno schermo extra-lungo.

Al momento i dettagli sulle caratteristiche del dispositivo scarseggiano, non si sa il nome né la funzionalità.

Il brevetto è stato depositato da Motorola Mobility, la divisione smartphone precedentemente di proprietà di Motorola, ma acquistata da Lenovo nel 2014.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Lenovo è orientato a far rivivere il leggendario telefono ma in una versione tecnologicamente avanzata da 1.500 dollari che include uno schermo pieghevole. Lenovo ha stretto una partnership con gli americani di Verizon per il lancio del dispositivo, che avverrà a febbraio, inizialmente sul mercato americano.