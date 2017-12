CHICAGO – Una mummia egizia viene analizzata dal laser senza che vengano rimosse le bende che la avvolgono da quasi due millenni. Le spoglie, conservate alla Northwestern University di Chicago, appartengono a una bambina di circa 5 anni. Si tratta di un reperto eccezionale, sia per la tenera età della piccola sia per il fatto che la mummia è una delle circa cento mai ritrovate, che sono accompagnate dal ritratto del defunto.

La mummia venne scoperta ad Hawara in Egitto, durante uno scavo condotto nel 1911 dall’archeologo inglese Sir William Flinders Petrie. Un anno dopo la scoperta, venne trasportata a Chicago per diventare uno dei pezzi da esposizione più pregiati. La cosa che la rende unica è anche il fatto di non essere mai stata sottoposta a sezionamento per compiere analisi in laboratorio.

