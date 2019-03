di Veronica Nicosia

ROMA – La Nasa accelera la corsa alla Luna. non più 10 anni per riportare l’uomo sul satellite della Terra, ma 5 anni. L’annuncio è arrivato da Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti: “La politica di questa amministrazione è di riportare gli astronauti americani sulla Luna entro il 2024”. Un annuncio che è stato accolto con entusiasmo dalla Nasa, con l’amministratore capo Jim Bridenstine che ha commentato: “Siamo pronti per la sfida!”.

L’obiettivo dell’agenzia spaziale americana è ambizioso. Entro il 2024, e non più il 2028, la prima donna e il prossimo uomo arriveranno sul satellite terrestre. “Saranno americani, lanciati da razzi americani dal suolo Usa, con ogni mezzo necessario”, dichiara convinto Pense.

Il vicepresidente Usa ha dichiarato: “Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi”. Per assicurare il successo della missione, la Nasa “ha definito un piano chiaro e stiamo creando un direttorato dedicato che si chiamerà ‘Moon2Mars'”, ha commentato Bridenstine.

Per stare nei tempi stabiliti la Nasa prevede di lanciare entro il 2020 l’Exploration Mission 1, che sarà il secondo volo di collaudo, senza equipaggio, della capsula Orion e il primo lancio del razzo Space Launch System, e di inviare la prima missione con equipaggio nelle vicinanze della Luna entro il 2022. (Nasa)