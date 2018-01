WASHINGTON – Nessuna spiegazione al momento da parte della Nasa sulla rimozione dell’astronauta Jeanette Epps dalla missione spaziale imminente. La Epss sarebbe dovuta partire tra pochi mesi per un periodo sulla Stazione spaziale internazionale, Iss, divenendo la prima astronauta afroamericana nello spazio. Al suo posto invece partirà Serena Auón-Chancellor, la prima astronauta della Nasa di origine cubana.

La Epps, secondo quanto riferito dalla Nasa, tornerà al centro spaziale di Houston per lavorare nell’Astronaut Office e sarà tenuta in considerazione per future missioni, come riporta The Verge. A partire dunque sarà Serena, un ingegnere elettrico specializzato in Medicina aerospaziale che si è addestrata per nove mesi in Russia, seguendo le operazioni mediche per l’equipaggio della Stazione Spaziale.

Che un astronauta venga rimosso da una missione è accaduto altre volte in passato e probabilmente la più celebre è stata quella dell’Apollo 13: a 5 giorni dal lancio, il 6 aprile 1970, l’astronauta dell’equipaggio di riserva Charles Duke si era ammalato di rosolia e Ken Mattingly era l’unico astronauta a essere immune; il 9 aprile, però, venne sostituito da John Swigert, che l’11 aprile partì con l’Apollo 11 insieme a James Lowell e Fred Haise.

Le ragioni di salute sono tra cause più comuni dei cambiamenti nella composizione di un equipaggio e su queste, la Nasa come l’intero corpo astronauta, mantengono da sempre la più stretta riservatezza. Altre passibili ragioni sono di tipo personale o familiare. La sostituzione di un astronauta può anche essere dovuta a un cambiamento negli esperimenti previsti nella missione. Può accadere, per esempio, che per i motivi più diversi un esperimento venga rimosso e rinviato a una missione successiva.

In casi come questi è probabile che, se uno degli astronauti ha ricevuto un addestramento particolare per seguire quel particolare esperimento, possa essere assegnato alla missione che in futuro poterà in orbita l’esperimento. Tanti i messaggi che su Twitter in queste ore esprimono dispiacere per la sostituzione di Jeanette Epps. Sul profilo dell’astronauta l’ultimo tweet è del 15 gennaio. @Astro_Jeanette aveva retweetato la frase di Martin Luther King in occasione dell’anniversario della nascita: