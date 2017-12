ROMA – La Nasa annuncia: scoperto un nuovo pianeta nel sistema di Kepler-90. Un Sistema molto simile al nostro Sistema Solare. Grazie a questa ultima scoperta ora sappiamo che il Sistema gemello al nostro Sistema Solare è formato da otto pianeti che ruotano intorno alla stella Kepler-90, distante 2.545 anni luce dalla Terra.

L’ottavo componente di questa famiglia da record è stato scovato da un sistema di intelligenza artificiale di Google, che ha vagliato i dati relativi a 35.000 possibili pianeti raccolti dal telescopio Kepler. La scoperta, pubblicata sull’Astronomical Journal, è stata annunciata della Nasa in una conferenza stampa.

Gli otto pianeti orbitano intorno alla stella Kepler-90 a una distanza inferiore a quella che separa la Terra dal Sole. L’ottavo membro di questa numerosa ‘famiglia’, il pianeta Kepler-90i orbita attorno alla sua stella ogni 14,4 giorni: è roccioso e così caldo da essere inospitale per la vita.

E’ stato scoperto grazie a un sistema di intelligenza artificiale che imita il funzionamento delle reti di neuroni del cervello umano: grazie ad un meccanismo di apprendimento automatico, il sistema è stato addestrato a riconoscere le variazioni di luminosità della stella registrate da Kepler, che indicano il transito di un pianeta. “Proprio come pensavamo, ci sono emozionanti scoperte ancora nascoste nell’archivio dati di Kepler, in attesa degli strumenti e delle tecnologie capaci di scovarle”, afferma Paul Hertz, direttore della divisione di astrofisica della Nasa a Washington. “Questa scoperta – ha aggiunto – dimostra che i nostri dati costituiranno un vero tesoro per i ricercatori innovativi per gli anni a venire”.