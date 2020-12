Blitz dice

Scuola parentale, cioè fatta a immagine, misura e somiglianza dei genitori. Cinque famiglie No Vax all’origine della scuola che ora è anche No Mask (tranne quando arrivano controlli). L’ha trovata La Repubblica, non è segreta, è libera e privata, ognuno infetta del caso i bimbi “suoi”. Poi i bambini escono.