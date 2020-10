Il Nobel per la Fisica 2020 è stato assegnato per metà a Roger Penrose, mentre condividono l’altra metà Reinhard Genzel e Andrea Ghez.

Il Nobel per la Fisica 2020 premia la scoperta degli oggetti più oscuri e misteriosi dell’universo: i buchi neri.

Roger Penrose è stato premiato per avere messo a punto il metodo matematico per dimostrare la teoria della relatività generale di Einstein. E di essere arrivato, per questa strada, a dimostrare che la teoria prevede la formazione dei buchi neri.

Nobel Fisica 2020, premiati gli studi sui buchi neri

Mostri cosmici che occupano lo spazio-tempo catturando qualsiasi cosa abbiano nelle vicinanze. In seguito Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno scoperto che il centro della nostra galassia, la Via Lattea, è occupato da un oggetto invisibile e massiccio.

Alla luce delle conoscenze attuali l’unica spiegazione possibile è l’esistenza di un buco nero.

Il Nobel per la Fisica 2020 è andato per metà al britannico Roger Penrose, 89 anni, e per l’altra metà al tedesco Reinhard Genzel, 68 anni, e all’americano Andrea Ghez, 55 anni.

Penrose è stato premiato per gli “ingegnosi metodi matematici che hanno esplorato la teoria della relatività generale di Albert Einstein”.

E “ha dimostrato che la teoria porta alla formazione dei buchi neri, quei mostri nel tempo e nello spazio che catturano tutto ciò che vi entra”.

Reinhard Genzel e Andrea Ghez hanno scoperto che “un oggetto estremamente pesante e invisibile governa le orbite delle stelle al centro della nostra galassia, un buco nero supermassiccio è l’unica spiegazione attualmente conosciuta”.

Roger Penrose, cosmologo britannico, ha insegnato a Oxford

Cosmologo di fama internazionale, Penrose è nato nel 1932 in Gran Bretagna, a Colchester, e nel 1957 si era laureato nell’Università di Cambridge. Ha insegnato a lungo nell’Università di Oxford.

Rehinard Genzel, tedesco, ha diretto il Max Planck Institut

Reinhard Genzel è nato nel 1952 in Germania, a Bad Homburg vor der Höhe. Si è laureato nel 1978 nell’Università tedesca di Bonn e in seguito ha diretto l’Istituto Max Planck per la Fisica Extraterrestre. In seguito si è trasferito negli Stati Uniti per insegnare nell’Università della California a Berkeley.

Andrea Ghez, il più giovane, è americano e insegna in California

Il più giovane dei premiati, Andrea Ghez, è nato nel 1965 negli Stati Uniti, a New York, e nel 1992 si è laureato presso il California Institute of Technology (Caltech). Attualmente insegna nell’Università della California a Los Angeles.