ROMA – Il super-asteroide Phaethon 3200 passerà vicino alla Terra il prossimo 16 dicembre. Proprio da questo corpo celeste dal diametro di 5 chilometri e che passerà a circa 10 milioni di chilometri dal pianeta si origina uno spettacolo del cielo: la pioggia di meteore delle Gemini, cioè le stelle cadenti di dicembre. Si tratta di un passaggio ad una distanza ravvicinata per questo asteroide che è monitorato dagli scienziati della Nasa e inserito nella classifica dei “potenzialmente pericolosi” per il pianeta, anche se in questo caso non ci sono rischi di impatto.

Marta Musso su Wired scrive che l’asteroide Phaethon è davvero molto particolare, dato che è quello che più di tutti i corpi celesti noti di questo tipo si avvicina al Sole, raggiungendo una distanza in perielio pari a 0.14 unità astronomiche, meno della metà dell’orbita di Mercurio, ed è l’unico a generare stelle cadenti, prodotte solitamente dalle comete: