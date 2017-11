ROMA – Dovrebbe sfiorare la Terra, a circa 10 milioni di km di distanza, intorno al 17 dicembre. Ma l’ asteroide 3200 Phaethon (indicato nella foto telescopica dai due trattini rossi) sarà preceduto tra il 13 e il 14 dello stesso mese da una pioggia di meteoriti dei Geminidi, che appariranno nel cielo come tante meteore luminose.

L’asteroide è stato definito dalla NASA come potenzialmente pericoloso, come riporta anche Metro, e stanno monitorando il suo passaggio.

Un fenomeno anomalo dovuto al fatto che nel suo passaggio vicino al Sole l’asteroide in parte vedrà ridursi le sue dimensioni e in parte si frantumerà. Un fenomeno, questo, più tipico delle comete che non dei meteoriti. Phaethon, con un diametro di circa 5 km, viaggia a una velocità altissima, ma non dovrebbe rappresentare un pericolo per il nostro pianeta.

In base ai calcoli degli scienziati, il 14 dicembre 2093 Fetonte passerà a circa 3 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza sensibilmente più vicina a quella del prossimo 17 dicembre.