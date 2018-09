ROMA – Come razzi di segnalazione, anche le piante quando sono in pericolo e avvertono dolore fisico lanciano i loro Sos: sono segnali chimici che viaggiano lungo le foglie e che immediatamente si espandono anche lungo il fusto e i rami. A osservarli e a fotografarli, dopo averli resi fluorescenti, è stato il gruppo dell’Università americana del Wisconsin-Madison coordinato da Masatsugu Toyota e Simon Gilroy, in collaborazione con l’Agenzia giapponese di Scienza e Tecnologia, l’Università di Stato del Michigan e l’ateneo del Missouri.

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Science. I ricercatori hanno osservato il fenomeno in una delle piante più studiate nei laboratori di genetica vegetale, l’Arabidopsis thaliana: mentre un bruco cominciava a mordere una foglia, questa ha cominciato a sprigionare un segnale fluorescente che ha cominciato a estendersi alla velocità di un millimetro al secondo, fino a raggiungere rami e foglie più distanti.

Esaminando il segnale, è emerso che a veicolarlo è il neurotrasmettitore chiamato glutammato, spinto da un’onda di ioni di calcio. Osservare il fenomeno è stato possibile utilizzando una proteina che diventa fluorescente in presenza del calcio. “Si tratta di un efficace sistema di comunicazione, invisibile ai nostri occhi, che ricorda quello degli animali dotati di un sistema nervoso”, ha osservato Gilroy.

“Solo adesso – ha aggiunto – stiamo iniziando a comprenderne il funzionamento”. Per gli autori della ricerca, infatti, restano ancora ignoti i meccanismi molecolari che regolano la trasmissione del segnale di Sos a distanza e gli interruttori che lo innescano.