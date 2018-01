ROMA – Pietre “vive” che crescono e si riproducono: si chiamano “trovant”, stanno in Romania. Crescono di misura e si riproducono come piante, si chiamano “trovant” e prosperano in decine di siti naturali in Romania: la peculiarità sta nel fatto che non sono di origine vegetale, in realtà sono sassi, pietre, sedimentazioni minerali.

Cioè sono rocce ma si comportano, sul lungo periodo, come organismi viventi. Formazioni minerali di 6/8 millimetri possono arrivare a raggiungere la dimensione di rocce grandi come fino a 10 metri di diametro. Ci mettono un bel po’ di tempo: per conquistare una crescita di 5 centimetri ci vogliono 1200 anni. Questa sabbia cementata (questo il significato della parola “trovant”) ha una composizione ad altissima concentrazione di sali minerali nell’impasto di arenaria. Questo il loro segreto: quando l’acqua piovana filtra, all’interno scattano delle reazioni chimiche che aumentando la pressione interna, fanno crescere di volume la materia.