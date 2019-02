ROMA – Nuovo successo per lo ‘spazzino’ spaziale RemoveDebris, il piccolo satellite rilasciato la scorsa estate dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per testare nuove strategie di rimozione dei detriti spaziali che orbitano intorno alla Terra.

Dopo aver sperimentato con successo la rete per la cattura dei detriti e il sistema di riconoscimento visivo con telecamere e tecnologia di telerilevamento laser (LiDaR), RemoveDebris è riuscito nell’impresa di arpionare un pezzo di pannello posto a un metro e mezzo di distanza, come spiega in una nota l’università britannica di Surrey che coordina la missione internazionale sotto la guida dell’italiano Guglielmo Aglietti.

L’arpione, sparato nello spazio a una velocità di 20 metri al secondo, è riuscito a penetrare il target dimostrando la sua abilità nel catturare il detrito. “Questo è l’esperimento più difficile per RemoveDebris”, afferma Aglietti, direttore del Surrey Space Centre. “Il progetto dimostra quello che possiamo ottenere con il potere della collaborazione, mettendo insieme l’esperienza di industria e ricerca per raggiungere un obiettivo davvero eccezionale”.

La missione, co-finanziata dalla Commissione europea, si appresta ora ad affrontare il quarto e ultimo esperimento in programma: a marzo RemoveDebris dispiegherà una grande vela per uscire dall’orbita e tornare nell’atmosfera terrestre, dove sarà distrutto dal calore sviluppato nell’attrito.