ROMA – Si chiama Rosarium ed è un’app che ti aiuta a pregare con lo smartphone o lo smartwatch.

La nuova applicazione è già disponibile su App Store ed è stata sviluppata a Napoli da un team di giovani sviluppatori dell’Apple Developer Academy, il primo centro di formazione europeo creato da una collaborazione tra Apple e l’Università Federico II.

Con Rosarium si può pregare in qualsiasi momento. Basta avere un Apple Watch al polso o un iPhone in tasca: una notifica quotidiana ricorda agli utenti quando è l’ora del Rosario. E c’è pure la digital crown, una corona digitale che aiuta a tenere il conto delle preghiere come i classici 59 grani del rosario.

L’app supporta 4 lingue, tra cui il latino, per coinvolgere i fedeli di tutto il mondo.