WASHINGTON – Una specie di salamandra di nome axolotl, che vive in Messico è diventata la base per una ricerca da fantascienza nell’Università del Kentucky. Secondo Futurismo.com, “per la prima volta, gli scienziati hanno sequenziato completamente il genoma di axolotl in grado di rigenerare, dopo un infortunio, molte delle parti del corpo”.

I medici dell’University of Kentucky sperano di poter utilizzare ciò che apprendono sbloccando il codice genetico di axoloti, sulle terapie umane ma non solo sperano che l’uomo in futuro sia in grado di rigenerare gli arti mancanti o riparare altri danni, come fanno le salamandre.

“È difficile vedere una parte del corpo che non riescano a rigenerare: gli arti, la coda, il midollo spinale, l’occhio e in alcune specie anche metà del loro cervello”, ha osservato Randal Voss, un ricercatore dell’University of Kentucky.

In un comunicato stampa, l’University of Kentucky ha riferito