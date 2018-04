ROMA – Uno smartphone senza internet: si chiama Galaxy J2 Pro ed è l’ultimo modello lanciato dalla Samsung.

Il telefono torna così ad essere un “semplice” telefono: niente connessione a internet, ma solo chiamate, messaggi di testo e foto. Questa l’idea di Samsung contro il logorio della vita moderna e che per ora è stato lanciato solo in Corea del Sud, dove si trova la sede dell’azienda.

Esteriormente sembra in tutto e per tutto un telefono ‘smart’, ma non dispone né di traffico dati, né dell’accesso al wi-fi. Quindi niente social network, email, chat, app e ricerca online.

Il dispositivo si chiama Galaxy J2 Pro, ha un prezzo accessibile e nelle intenzioni dell’azienda si rivolge in particolare agli utenti ‘senior’ e agli studenti. Sul telefono è infatti pre-installata un’app che si può consultare online che si chiama Diodict 4, una sorta di vocabolario coreano-inglese