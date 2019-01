ROMA – Il Samsung Galaxy S10 sarà lanciato il 20 febbraio in un evento che si terrà a San Francisco e Londra. E’ arrivata in queste ore la conferma ufficiale. Il Galaxy S10 non sarà presentato in Spagna, al Mobile World Congress di Barcellona, ma negli Stati Uniti.

C’e’ molta attesa per questo nuovi dispositivo, alimentata anche dal gruppo che ha promesso importanti novità.

La più evidente dovrebbe essere nel design, con uno smartphone “a tutto display”, senza notch ma con un foro con incastonata la fotocamera frontale. Dovrebbe avere, almeno in una delle versioni, il supporto per le reti 5G. Sul palco di San Francisco dovrebbe vedersi anche il dispositivo pieghevole, il cui nome non è ancora noto (si ipotizza Galaxy F).

Già a novembre Samsung ha mostrato in pubblico il suo prototipo, proiettando il suo arrivo sul mercato nella prima meta’ del 2019.

Viste le premesse, sarebbe una sorpresa se arrivasse nei negozi a fine febbraio o inizio marzo.

La sua presenza, però, non implica necessariamente una commercializzazione istantanea: lo smartphone pieghevole potrebbe essere lanciato (svelando alcune o tutte le caratteristiche principali della versione definitiva) per poi approdare nei punti vendita tra qualche mese.