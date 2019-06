Samsung Notebook 7, le caratteristiche e la sfida a Apple

ROMA – La Samsung ha presentato i nuovi Notebook 7 con schermi da 13 e 15 pollici. Una sfida aperta ai MacBook Pro di Apple, di cui i nuovi notebook si candidano come l’alternativa all’offerta della Mela.

L’azienda coreana la sera del 3 giugno in California aprirà la Worldwide developers conference (Wwdc19) e ha svelato i suoi nuovi pc, che assomigliano molto a quelli di Apple. Si tratta di notebook di fascia alta, che si presentano con chassis in alluminio, linea pulita, cornici sottili intorno al display e uno spessore ridotto. All’interno ci sono i processori Intel core di ottava generazione, fino a 16 GB di Ram e memoria interna da 512 GB, espandibile ma solo nelle versioni da 15 pollici.

Accanto a questi, Samsung ha svelato anche un modello più professionale, il Notebook 7 Force, che strizza l’occhio ai creatori di video e agli appassionati di videogame, ma anche a chi usa il pc per guardare film in streaming ad alta risoluzione, grazie alla scheda grafica Nvidia GeForce Gtx 1650.

I computer, con sistema operativo Windows 10, sono disponibili in Corea, Cina e Hong Kong, e arriveranno a luglio in Usa e in altri Paesi. Non però in Europa, mercato da cui Samsung ha annunciato l’uscita nel 2014 per quanto riguarda i pc portatili.