Un accordo di collaborazione firmato pochi giorni fa rende Tim e Samsung i principali player dello sviluppo del 5G in Italia. L’operatore italiano e l’azienda sudcoreana lanceranno congiunto dei servizi 5G di Tim in Italia e di terminali 5G Samsung per Tim. Samsung fornisce il supporto tecnico necessario durante la fase di sviluppo e certificazione del prodotto e predisporrà insieme a TIM un piano di comunicazione per il lancio congiunto del servizio 5G.

La partnership sottoscritta dalle due società comprende anche lo sviluppo di specifiche iniziative sui servizi Internet of Things con particolare riferimento alle soluzioni di Smart Home. Tim e Samsung, infatti, intendono attivare ogni strumento tecnico e commerciale a loro disposizione per anticipare al 2019 la data di lancio dei terminali Samsung 5G in Italia e per sviluppare ed offrire congiuntamente servizi 5G.

E a proposito di 5G: uno degli smartphone più attesi del 2019, il nuovo Samsung Galaxy S10, sarà uno dei primi comprensivo di funzionalità per rete 5G. Potrebbe essere il primo in assoluto se il gruppo decidesse di battezzarlo al Mobile World Congress, cioè alla fine di febbraio.