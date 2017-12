ROMA – Il 2017 è un anno da record non solo per il caldo, ma anche per la siccità. Dal 1800 ad oggi, in Italia, è stato l’anno più secco con le piogge che sono state inferiori alla media di oltre il 30 percento. Questo il risultato dello studio del Consiglio nazionale delle ricerche, Cnr, che spiega come a partire da dicembre 2016 e da gennaio 2017, le quantità di pioggia precipitate sono state inferiori agli ultimi due secoli.

In una nota il Cnr lancia l’allarme per questa siccità, spiegando che per mesi la pioggia ha latitato:

“A partire dal mese di dicembre del 2016 (primo mese dell’anno meteorologico 2017) si sono susseguiti mesi quasi sempre in perdita: fatta eccezione per i mesi di gennaio, settembre e novembre, tutti gli altri hanno fatto registrare un segno negativo, quasi sempre con deficit di oltre il 30% e, in ben sei mesi, di oltre il 50%. A conti fatti, gli accumuli annuali a fine 2017 sono risultati essere di oltre il 30% inferiori alla media del periodo di riferimento 1971-2000, etichettando quest’anno come il più secco dal 1800 ad oggi. Per trovare un anno simile bisogna andare indietro al 1945: anche in quell’anno ci furono 9 mesi su 12 pesantemente sotto media (il deficit fu -29%, quindi leggermente inferiore)”.

Il 2017 è stato un anno record anche per il caldo, ma in questo caso non è stato il più caldo in assoluto, spiega ancora il Cnr: