ROMA – Spesso abusiamo di smartphone e tablet durante il giorno, ma tralasciamo i rischi legati alle radiazioni che emettono. Come riporta Adnkronos, occorrerebbe conoscere, e poi seguire, le indicazioni fornite dal Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente).

Quello causato dai dispositivi elettronici è un “inquinamento ingannevole”, poiché gli effetti non si vedono né si sentono, eppure le radiazioni rappresentano delle vere e proprie insidie per la nostra salute.

È il Sar (valore del tasso di assorbimento specifico) che esprime la percentuale delle radiazioni elettromagnetiche assorbite dal corpo. Forse non tutti sanno che quando cerchiamo campo per effettuare una telefonata ci stiamo esponendo a maggiori radiazioni: meno campo significa più radiazioni. Infatti in quella circostanza il cellulare aumenta a dismisura la sua potenza per fornire la copertura al clienti. Pertanto, bisogna evitare di telefonare nelle aree sprovviste di un alto segnale e attendere di trovarsi in un luogo diverso. Così come occorre tenere lo smartphone lontano dalla testa fino a quando l’interlocutore non ci avrà risposto, perché durante il tentativo di connessione il telefono emette molte più radiazioni.

Una maggiore quantità di radiazioni si registra quando viaggiamo in treno o in auto. Durante il percorso infatti il segnale salta da una cella a un’altra, aumentando o abbassandosi, ed emette più radiazioni. Così come l’automobile fa scatenare “l’effetto gabbia” poiché trattiene le radiazioni dei dispositivi elettronici all’interno.

Nello specifico ogni smartphone può avere massimo 2W/kg in un campione di 10 grammi di tessuto. Di recente la rivista Forbes ha stilato una lista completa dei dispositivi mobili che presentano un alto valore percentuale di SAR.

Inaspettatamente, tra gli smartphone più pericolosi, vi sono anche grandi marche, come Xiaomi Mi A1, One Plus 5T, Huawei Mate 9, ma anche Huawei P9Plus, Huawei GX8, Huawei P9, Huawei Nova Plus, One Plus 5.

Smartphone pericolosi per la salute:

Xiaomi Mi A1: 1,75W

OnePlus 5T: 1,68W

Huawei Mate 9: 1,64W

OnePlus 6T: 1,552W

Nokia Lumia 630: 1,51W

Huawei P9 Plus: 1,48W

Huawei GX8: 1,44W

Huawei P9: 1,43W

Huawei Nova Plus: 1,41W

OnePlus 5: 1,39W

Huawei P9 Lite: 1,38W

iPhone 7: 1,38W

Sony Xperia XZ1 Compact: 1,36W

OnePlus 6: 1,33W

iPhone 8: 1,32W

ZTE Axon 7 Mini: 1,29W

iPhone 7 Plus: 1,24W