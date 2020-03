Solidarietà digitale: servizi gratis per l’emergenza Coronavirus

ROMA – Solidarietà digitale: è l’iniziativa proposta dal Ministro per l’innovazione che chiede alle aziende di offrire gratis servizi e traffico internet ai propri clienti durante l’emergenza Coronavirus.

Ecco come il ministero ha presentato l’iniziativa: Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione lancia oggi un nuovo progetto di “solidarietà digitale”, esteso a tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende a continuare la propria attività e mantenere le proprie abitudini di vita, rispettando al tempo stesso le disposizioni del nuovo Decreto del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm 9 marzo 2020) che introduce misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (SARS-CoV-2) sull’intero territorio nazionale. Salamandra axolotl, come rigenerare il corpo umano. Università del Kentuky: quasi fantascienza Marte, la Nasa scopre che c’è vita (o c’è stata): cioè carbone, petrolio e tartufi “A fronte del nuovo decreto che ha esteso le misure di prevenzione e contenimento a tutto il territorio italiano”, ha detto il ministro Paola Pisano, “abbiamo deciso di estendere a tutta Italia anche il nostro progetto di solidarietà digitale lanciato nei giorni scorsi”. Gli obiettivi. ’iniziativa nasce da due considerazioni: Abbiamo tutti il dovere di restare a casa se non è indispensabile uscire, per limitare al massimo la diffusione del virus. Una responsabilità collettiva a cui non ci dobbiamo sottrarre.

Il digitale e l’innovazione sono alleati preziosi per farci vivere un quotidiano sostenibile, migliorando la nostra qualità della vita nonostante le limitazioni.

Per questo l’iniziativa riguarda servizi gratuiti rivolti a cittadini, professionisti e aziende, che permettono di: lavorare da remoto, attraverso connettività rapida e gratuita e l’utilizzo di piattaforme di smart working avanzate;

leggere gratuitamente un giornale anche senza andare in edicola o un libro senza andare in libreria sul proprio smartphone o tablet;

restare al passo con i percorsi scolastici e di formazione, grazie a piattaforme di e-learning, come proposto dal MIUR;

usufruire di servizi digitali online, come l’accesso a servizi pubblici o specialistici, come ad esempio una consulenza medica o professionale;

svolgere a distanza attività della vita di tutti i giorni, come fare la spesa, attività sportiva, ma anche la socialità, la vita politica e quella religiosa, l’associazionismo, o persino gli hobby, come le arti o la cucina. Come partecipare Se hai un servizio da offrire gratuitamente per un periodo di tempo limitato a tutta la popolazione italiana o solo in alcune regioni e che rientra negli obiettivi dell’iniziativa che abbiamo elencato, compila subito il form presente nella sezione “Come aderire” all’interno della pagina Solidarietà Digitale. Nella stessa pagina dedicata all’iniziativa, tutti i cittadini possono trovare un elenco di servizi a loro disposizione e le istruzioni per attivarli o farne richiesta (quando necessario). Che siate una multinazionale o una partecipata pubblica, una startup, una piccola o media impresa, o un’associazione di volontari, se pensate di disporre di una soluzione, di un servizio capace di fare la differenza per garantire un quotidiano sostenibile a chi vive nelle aree sottoposte a misure di contenimento per il virus, scriveteci. Grazie!

Adesioni e offerte per i clienti.

Connettività e servizi.

100 Giga gratuiti da Wind e Tre

Dalla seconda metà di marzo saranno disponibili progressivamente per tutti i clienti mobili voce ricaricabili, 100 Giga gratuiti per 7 giorni.

Giga e chiamate illimitate da Tim

Giga illimitati da mobile per un mese per i tutti i clienti con un bundle dati attivo. Chiamate illimitate da fisso fino a fine aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse.

Vodafone per le aziende: connessione gratis

Per tutte le aziende abbonate a Vodafone, per un mese la connessione internet sarà gratuita.

ShippyPro a disposizione gratuitamente

Piattaforma di spedizioni completa per le aziende e-commerce che permette di gestire spedizioni, tracking e resi dei propri ordini per le aziende e-commerce italiane, a disposizione gratuitamente per i prossimi tre mesi.

Servizi:

Amazon Web Services offre un pacchetto di crediti

Una piattaforma di Cloud computing che offre un pacchetto di crediti per fornire a Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni non governative e non profit, startup e imprese, l’accesso a un piano di supporto e a un canale di assistenza.

Italia Online: la Libero mail gratis per un anno

Per tutti gli italiani, Italia Online rende disponibile gratuitamente per un anno la Libero Mail Pec da 1 giga

Smart Tales: libri interattivi per i più piccoli

Abbonamento gratuito per tre mesi a Smart Tales, una libreria di libri interattivi e animati creati da educatori che insegnano le materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) a bambini dai 3 ai 6 anni. Il servizio è fruibile tramite app mobile disponibile sulle principali piattaforme.

Informazioni e intrattenimento:

Abbonamenti gratuiti a “La Repubblica” e “La Stampa”

Entrambe le testate avevano previsto 25.000 abbonamenti gratuiti per la versione digitale dei giornali, ma stanno aggiornando le modalità di accesso in conformità al DPCM dell’9 marzo 2020.

Infinity regala due mesi di visione gratuita

La piattaforma di video streaming on demand del Gruppo Mediaset regala due mesi gratuiti di prova del servizio, con film, cartoni e serie tv.

Un libro digitale in regalo da #piulibrimenostress

Un libro digitale gratis per tutti i cittadini che ne faranno richiesta, dalla narrativa alla poesia, dai libri per bambini alla saggistica.

Smart working:

Connexia consente l’uso della piattaforma Webex

A disposizione per due settimane l’uso gratuito della piattaforma di smart working Webex. Al termine del periodo non ci sarà alcun obbligo o costo per l’utente

Cisco Italia e IBM per l’accesso a Cisco Webex Meetings

Per aziende e professionisti, disponibile gratuitamente l’accesso a Cisco Webex Meetings: la piattaforma consente il lavoro da remoto, permette di pianificare e partecipare a riunioni, collaborare e condividere documenti e dati. Previsto inoltre, l’affiancamento e il supporto da parte di volontari IBM

Joinconference per chiamare e video chiamare

A disposizione i servizi di audio e videoconferenza per smart working gratuitamente alle aziende e ai professionisti.

I consigli di Microsoft

Tecnologia ed esperti IT a disposizione gratuitamente per permettere l’adozione di soluzioni di smart working, anche in mobilità, per PMI, imprese private e pubbliche, istituzioni e scuole, sia già clienti che non.

Sygma Connect per l’accesso remoto a PC e server

Sygma Connect consente di collegarsi da remoto da qualsiasi luogo al proprio computer o server in ufficio: è un software di controllo per Windows, Mac e Linux. Il servizio viene messo a disposizione gratuitamente a tutti gli enti privati e pubblici.

G Suite di Google sblocca le funzionalità avanzate di Hangouts

Accesso gratuito alle funzionalità avanzate del servizio di videoconferenza Hangouts Meet per tutti i clienti Gsuite, università, scuole e no-profit fino al 1 luglio 2020: fino a 250 partecipanti per videochiamata, streaming live fino a 100,000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meetings su Google Drive.

E-Learning:

L’uso gratuito della piattaforma WeSchool

WeSchool (powered by TIM) è la piattaforma di classe digitale che permette ai docenti, da smartphone, tablet o computer, di portare in modo molto semplice la propria classe online, condividere materiali, creare discussioni, discutere sui contenuti, gestire lavori di gruppo, verifiche e test, oltre un’aula virtuale per fare video streaming a distanza. (Fonti: Ministero per l’Innovazione)