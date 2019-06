ROMA – La Nasa festeggia il solstizio d’estate e ha omaggiato Andrea Camilleri con una foto della spiaggia del commissario Montalbano per illustrare il giorno più lungo dell’anno.

Riconosciuta dall’agenzia spaziale americana come foto astronomica del giorno (Apod), è stata scattata da Marcella Giulia Pace, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai). Rappresenta il Solstizio sul tratto di costa siciliana che comprende anche Punta Secca, dove si trova la casa del commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri.

“È una grande soddisfazione, un risultato che ripaga l’impegno di un anno”, ha commentato emozionata all’ANSA Pace. La foto è, infatti, il risultato di un lungo lavoro, tra il Solstizio d’inverno e d’estate del 2018 e 2019. “Ho fotografato il Sole ogni 10 giorni dalla stessa postazione, Gatto Corvino a Marina di Ragusa, e allo stesso orario per un anno”, ha spiegato Pace.

Il risultato è una curva a forma di otto disegnata in cielo dal Sole. “È denominata analemma”, ha chiarito. “A me piace pensarla come un pesce che si tuffa nel Mediterraneo, nelle stesse acque in cui fa il bagno il commissario Montalbano”, ha aggiunto.

L’ora, le 4:45 di pomeriggio, non è casuale. “Corrisponde al tramonto più anticipato dell’anno, che dalla postazione scelta cade il 5 dicembre e non nel Solstizio d’inverno. Questo perché – ha spiegato Pace – la Terra ha un’orbita ellittica attorno al Sole e, in base alla distanza dalla stella, si muove più o meno velocemente”, ha aggiunto.

“Ho scelto Gatto Corvino, con i suoi tipici muretti a secco – ha precisato Pace – perché non ha ostacoli alla vista: tutto l’orizzonte è libero e perfetto per immortalare il Sole al tramonto. L’immagine mostra al centro il Sole che tramonta a Ovest all’Equinozio. Nella foto – ha concluso – si vede bene come, passando dal Solstizio d’inverno a quello d’estate, il tramonto si sposti verso destra sulla linea dell’orizzonte, da Sud-Ovest verso Nord-Ovest”. (Foto ANSA).