Spotify down su iPhone. Sui social: “L’applicazione non funziona” (foto Ansa)

Cosa sta succedendo con Spotify? Semplice: in molti hanno segnalato che in queste ore l’app per lo streaming musicale non sta funzionando.

Spotify on sta funzionando sugli iPhone. Al momento, però, non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Secondo quanto scrive l’Independent, il problema potrebbe essere dovuto a una modifica sui server di Spotify.

L’applicazione continua a funzionare sulla versione Android, ma non è ancora stata trovata una soluzione per risolvere il problema su iPhone.

I problemi maggiori, almeno così sembra, si stanno registrando proprio in Europa.

Secondo le stime di Down Detector – sito che in tempo reale stima i problemi di vari servizi – le segnalazioni aumentano e si concentrano in Europa occidentale, zona in cui l’app è maggiormente in uso.

Come detto però al momento non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

Quindi ancora non è chiaro cosa stia bloccando l’applicazione.

Scrive il sito tech.everyeye.it:

La pagina di DownDetector di Spotify ha registrato un picco intorno alle 13:30, ed anche nei minuti in cui stiamo scrivendo questa notizia continuano a sopraggiungere lamentele.

Alcuni sostengono che il down sarebbe limitato alla versione iOS dell’applicazione, ed infatti riferiscono che la controparte Android funzionerebbe regolarmente e senza alcun problema, ma non siamo in grado di confermare o smentire il tutto. (Fonte: tech.everyeye.it)