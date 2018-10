ROMA – Disattivare le notifiche, scegliere il colore grigio per lo sfondo, imporsi dei momenti in cui farne a meno: questi alcuni dei consigli per ridurre la dipendenza da smartphone e social. Consigli dati dal guru newyorchese dei social media, Sree Sreenivasan, fondatore della società di consulenza di comunicazione digitale Digimentors.

A Roma per parlare con gli studenti in un incontro organizzato da Luiss Data Lab, Sree Sreenivasan ha spiegato i vantaggi e le insidie delle reti sociali.

Sreenivasan sottolinea la necessità di non diventare dipendenti degli smartphone, ricorrendo anche ad alcuni giochi. In una cena tra amici, ad esempio, si possono mettere gli smartphone al centro della tavola, e il primo che tocca il proprio telefono paga il conto per tutti.

Lo smartphone è comunque uno strumento fondamentale, anche per accedere ai social, che sono utili sia nel tenere i contatti con amici e familiari, sia per lavoro. In primis LinkedIn: “Si deve costruire la propria rete di contatti prima che serva, così che ci sarà nel momento in cui servirà”, spiega Sreenivasan – ex direttore digitale della Columbia University e del Metropolitan Museum – riferendosi al caso di un licenziamento. Sui social però si corrono anche dei rischi, a cominciare dalla possibilità di abboccare alle fake news e di essere manipolati dai politici. Si è poi portati a pensare, guardando le foto, che la vita dei nostri contatti sia migliore della nostra, ma gli amici – osserva Sreenivasan – fanno solo finta di avere una vita favolosa: “Nessuno va al mare o mangia ottimo cibo tutti i giorni”.