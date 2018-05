ROMA – L’universo è molto più semplice di quanto lo avesse immaginato Stephen Hawking ed è più piccolo anche il multiverso, ossia l’insieme dei possibili universi. E’ il punto principale dell’ultimo attesissimo studio ad opera proprio del fisico britannico Hawking sull’origine del cosmo, di cui erano stati anticipati i contenuti a pochi giorni dalla sua morte avvenuta lo scorso 14 marzo. L’articolo, intitolato ‘A Smooth Exit from Eternal Inflation?’ (Un’uscita morbida dall’inflazione eterna?) è stato pubblicato su ‘Journal of High Energy Physics’.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Il compito di dimostrare la validità di questa ipotesi spetta ora ai rilevatori di onde gravitazionali, che in futuro potrebbero individuare le pieghe primordiali dello spazio-tempo generate subito dopo il Big Bang. A sostenerlo è il co-autore dello studio, il fisico teorico Thomas Hertog dell’Università Cattolica di Lovanio in Belgio, il cui lavoro è stato supportato dal Consiglio europeo per la ricerca (Erc).

I ‘germogli’ erano già stati annaffiati lo scorso autunno da Hawking, che durante un’intervista aveva criticato l’attuale idea di inflazione eterna che descrive l’Universo come un frattale infinito, con un mosaico di differenti universi separati da un ‘oceano’ in continua espansione. Nei suoi ultimi mesi di vita, il fisico britannico ha invece provato a porre dei limiti all’infinità di questa struttura a bolle, arrivando a isolare un insieme circoscritto di universi possibili.