ROMA – Occhi puntati al cielo dalle 16.47 del pomeriggio del 3 dicembre per l’arrivo della Superluna. Per tutta la notte e fino alle 9.45 del mattino del 4 dicembre la luna sarà nella posizione del perigeo, cioè il punto di massimo avvicinamento al pianeta Terra, e apparirà nel cielo più grande e luminosa del solito per uno spettacolo da non perdere.

Per vedere la Superluna non saranno necessari strumenti particolari, ma un nemico esiste e sono le nubi. Solo un cielo nuvoloso infatti potrà impedire di guardare lo spettacolo che la luna ci offre come unica occasione dall’Italia per questo 2017.

Se le nubi dovessero impedire l’osservazione, non c’è da disperare. Il Virtual Telescope guidato dall’astrofisico Gianluca Masi infatti ha messo a disposizione una diretta streaming (clicca qui) in modo che tutti possano godere di questa affascinante superluna.

Data la distanza media del satellite, che è di 382900 chilometri dal pianeta, la Luna si troverà ad appena 357492 chilometri in perigeo, contro i 406603 chilometri di quando raggiunge l’apogeo, cioè il punto più distante.

Nel 2018 invece ci saranno tre superlune davvero interessanti, la prima già il 2 gennaio seguita da quella del 31 gennaio, che porterà con sé una sorpresa perché coinciderà con l’eclissi totale di Luna. Quest’ultimo fenomeno, però, sarà visibile soltanto dall’Australia.

Per seguire il live streaming della Superluna su Youtube dal canale di Gianluca Masi clicca qui.