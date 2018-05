ROMA – La tastiera del pc che usi ogni giorno può essere 400 volte più sporca e piena di batteri della tavoletta di un water. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Questo il responso di diversi studi scientifici, che spiegano ogni quanto è necessario pulire la tastiera che si utilizza. Il consiglio è di pulirla almeno una volta a settimana, di più se viene condivisa con altri colleghi dell’ufficio.

Uno studio condotto dall’ospedale di Chicago ha evidenziato come sulle tastiere dei computer dei vari reparti siamo presenti ceppi di batteri come lo Staphylococcus, del tipo resistente ai farmaci. Un risultato, scrive Daniela Raspa sul sito Stile, che è simile a quello ottenuto dallo studio di un ospedale dei Paesi Bassi, dove su 100 tastiere ben 95 sono risultate positive a Streptococco, Staphylococcus e altri agenti patogeni.

Ma ogni quanto va pulita la tastiera? Secondo la maggior parte dei microbiologi la risposta è almeno una volta alla settimana:

“Medici e infermieri del National Center for Health Research (NCHR) suggeriscono che le tastiere ospedaliere dovrebbero essere disinfettate molto più spesso. Almeno una volta al giorno. Il NCHR suggerisce anche di lavarsi le mani prima e dopo l’uso di qualsiasi computer condiviso, specialmente durante la stagione influenzale. Se siamo gli unici ad usare il computer, la maggior parte dei batteri sulla tastiera proviene dalle nostre stesse mani. In questo caso, probabilmente, non avremo alcun danno. Tuttavia, è consigliabile lavarsi spesso le mani per mantenere la scrivania pulita più a lungo”.

COME PULIRE LA TASTIERA DEI PC

Pulire e disinfettare la tastiera è un processo molto semplice. Per prima cosa bisogna spegnere il computer e scollegarlo prima di iniziare la disinfezione. Quindi vanno eliminate briciole e polvere con una bomboletta ad aria compressa. A questo punto si può usare un detergente specifico o una soluzione di acqua e alcool da passare con un panno in microfibra.