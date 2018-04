ROMA – Il 3 aprile del 1973 a New York, da un telefono grande quando una scatola di scarpe, viene fatta la prima chiamata da cellulare.

Protagonista di questo momento storico, che 45 anni fa ha cambiato le nostre vite, è stato l’ingegnere americano Martin Cooper, l’apparecchio usato è un DynaTac, che sta per Dynamic Adaptive Total Area Coverage.

Il dispositivo era pesante oltre un chilo, senza display, con un tempo di ricarica di 10 ore e appena 35 minuti di autonomia operativa.

Diverso dagli smartphone sottili e super leggeri di adesso ma col problema della durata della batteria, rimasto di fatto ancora irrisolto nei telefoni di oggi. “Noi alla Motorola ce l’abbiamo fatta, la telefonia cellulare e’ una realtà”, dice Martin Cooper, nella prima telefonata ‘sena fili’ fatta al suo diretto rivale, il ricercatore della Bell Labs (At&t), Joel Engel.

«Hey Joel, sono Martin Cooper», dice un signore in giacca, cravatta e sguardo vispo. «Ciao Martin», risponde una voce da questo aggeggio di 23 centimetri e un chilo di peso, senza schermo e che ha bisogno di una decina d’ore per caricare la batteria. «Ti sto chiamando da un telefono cellulare, un vero telefono cellulare, uno di quelli che si tiene in una mano, portatile, senza filo!», esclama Cooper. (Leonard Berberi, Corriere della Sera)